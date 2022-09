El padre "ultrakirchnerista" de Brenda Uliarte aseguró que fue "manipulada"

Leonardo Uliarte, padre de Brenda, detenida en la causa por el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner, habló con un noticiero de televisión y dijo que la mujer, pareja del autor del intento, fue manipulada por el sujeto y por eso terminó de esta manera.

Según Uliarte la chica "no tiene noción de lo que está pasando". Dijo que la noticia de la detención de Brenda les cayó como un balde de agua fría, "es una buena chica", pasó momentos muy duros, según contó. Sobre la historia de la mujer detalló que fue abusada cuando era muy chica, tenía 11 años, por eso vivía con su abuela paterna. "Ese fue un trauma muy grande, estaba con psicólogos y, de repente, un día dejó de ir”.

Amplió que Brenda se dejó llevar por su novio: "se dejó llevar" por su novio y su ideología. "Yo les quiero decir cómo fue afectada la mente de ella. Hablar de los libertarios, de la corrupción... esas no son palabras de ella".

El hombre se definió como ultrakirchnerista y que le hablaba de Perón a su hija a lo que ella nunca contestó con interés: A ella no le interesa la política. Yo me cansaba de hablarle de Perón. Así como le hablaba a ella, le hablo a mi hijo. Por eso me parece muy raro que hable de la corrupción. Esa no es ella. Por eso es una persona muy perturbada".

“Todo lo que dijo sobre Milei a mí me asombra, porque yo soy ultrakirchnerista. Le hablaba de política y ella me cambiaba de tema. Yo fui criado desde Perón toda la vida, sé la vida y obra de él y de Néstor y Cristina”.

Según su punto de vista Sabag Montiel "quería 5 minutos de fama" por eso hizo lo que hizo.

Fuente Página 12