Detuvieron a un sujeto que golpeó brutalmente a una mujer policía

Un hombre fue detenido este miércoles por la mañana luego de agredir violentamente a dos mujeres de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, en Recoleta. Toda la secuencia quedó registrada en video por las cámaras de seguridad de un comercio ubicado en la esquina de calles Santa Fe y Uruguay.



El episodio comenzó cuando las dos mujeres policías fueron advertidas por la presencia de un hombre, de 42 años, que gritaba e intentaba golpear a los autos que circulaban por el lugar. Cuando ellas se acercaron para calmarlo, el sujeto se puso más agresivo todavía y comenzó a insultarlas.



Una de las uniformadas pidió refuerzos mientras retrocedían para protegerse de las agresiones. Pero el violento finalmente comenzó a pegarle a una de ellas.



Por el ataque la mujer cayó al piso. No conforme, el hombre incluso le siguió dando patadas. El atacante finalmente fue detenido por resistencia a la autoridad. La policía agredida, de 27 años, debió ser atendida por el SAME pero afortunadamente no sufrió heridas de consideración.