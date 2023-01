Burlando, sobre los asesinos de Fernando Báez Sosa: "Matar les dio hambre"

Previo al ingreso a Tribunales de Dolores, donde este martes se lleva adelante el día 12 del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa, Fernado Burlando dialogó con la prensa. Estas declaraciones se dieron luego de la declaración que hizo uno de los acusados del asesinato, Máximo Thomsen.

“Es una de las últimas oportunidades que tienen los acusados de hablar, así que no descarto que aprovechen la situación. Espero que sus manifestaciones sean más inteligentes, reales y que tengan contenidos de verdad”, explicó el abogado querellante.

Consideró que “a Thomsen el llanto de su mamá le generó algo emocional y pidió declarar, creo yo que de una manera muy poco preparada”.

También el letrado agregó que "no creo que la declaración de Thomsen haya sido guionada. Habla de cosas que no pasan en los videos. En los videos él está casi ocho minutos practicando una emboscada y él dice que alguien le pega. Nadie le pega, está todo filmado. Es bastante infantil. Si nos mintió en la cara, dijo que le habían pegado y que reaccionó, y no reconoció que Enzo Comelli, Ciro Pertossi y él invaden a Fernando y lo atacan por detrás, si no reconoce eso, ¿por qué le voy a creer las disculpas?".

Sobre las excusas propiciadas por Thomsen en su declaración, cuando alegó que estaba alcoholizado y en shock, Burlando lanzó: “Ni siquiera está probado. ¿Lo ven caminando tambaleando? Se mandaban mensajes, programaban qué iban a hacer, se fueron a comer… ¡Matar les dio hambre! Lo más salvaje y bizarro, saber que mataste a una persona y te vas a comer…”.

(Fuente: Minuto Uno)