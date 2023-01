Perdió el brazo por el ataque de su pitbull y no pidió ayuda para que no lo sacrificaran

En Córdoba se produjo un caso espeluznante en las últimas horas. Una mujer fue atacada por su propio perro pitbull y perdió el brazo, pero no pidió ayuda por dos días por miedo a que sacrificaran al animal.

De acuerdo a lo informado por medios nacionales, el hecho ocurrió en Alta Gracia. La mujer que terminó seriamente herida vive sola, es docente jubilada de 66 años. Todo comenzó cuando sus dos perros comenzaron a pelearse y al tratar de separarlos fue atacada violentamente por uno de ellos.

El pitbull le había provocado serias lesiones en sus brazos. Y durante dos días un vecino la asistió, pero la mujer no daba más del dolor luego del ataque. Ella solo repetía: "No me saquen a los perros".

"Le faltaba el antebrazo y una mano estaba desgarrada", afirmó el comisario inspector Diego Cambronero, jefe departamental, al medio El Doce TV.

"La mujer tiene una enorme lesión en el brazo derecho desde el codo hacia abajo con pérdida de la mano, del músculo y el hueso expuesto", dijo Enrique Nicolás Fernández, director del sanatorio.

Cuando intervinieron los proteccionistas, se dirigieron a la casa de la jubilada y encontraron un lamentable panorama. "Los animales no tenían agua ni comida, estaban arriba de sus heces y de su orina, no tenían luz ni aire y ella (por la mujer) vivía en el mismo lugar", dijo Paola Rodríguez, proteccionista.

(Con información de A24)