"Yo por mi macho...": dos mujeres a puro golpe, patadas, y un video viral

En las últimas horas se hizo viral en diferentes plataformas un video en el que se ve a dos jóvenes mujeres que se trenzan a golpes de puño y hasta patadas ante la mirada de pasajeros que iban en el tren.

En un video que mostró el periodista Mauro Szeta se observa a las jóvenes que comienzan a pegarse frente a los pasajeros, luego de varios insultos e invitarse a pelear. “¿Cómo la querés hacer?”, se escucha al principio.

Entre golpes y patadas se empiezan a insultar y a recriminarse diversas situaciones. Una de ellas la increpa y le dijo:“¿Qué peleas por un macho, vos?”. A lo que la otra le contesta: “Yo estoy todos los días acá arriba, yo no soy ninguna gila, yo me voy hacer respetar no por mi macho, por mi. Yo por mi macho no peleo, lo hago por mí”.

Los pasajeros no intervinieron en la pelea e incluso continuaron sentados en sus asientos. Otros prefirieron grabarla con sus celulares.

Mirá el video:

uD83DuDEA8 (2/2) MUJERES A LAS PIÑAS

- “Yo por mi macho no peleo, lo hago por mí”

-Mano a mano en el tren

-Los testigos ni se inmutan pic.twitter.com/KKghttM1jv — Vía Szeta (@mauroszeta) January 24, 2023

(Fuente: TN)