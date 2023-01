"Es de leche, le va a crecer": golpeó tan fuerte a su bebé que le rompió un diente

En la ciudad de La Plata se registró en los últimos días un brutal episodio de maltrato infantil que tiene como protagonista a una joven de 17 años y su bebé de 1 año y 9 meses. El hecho salió a la luz gracias a un video que registró la tía del menor. El niño terminó siendo trasladado a un hogar y la adolescente fue imputada por el delito de "lesiones".

De acuerdo a lo informado por el diario Crónica, el hecho ocurrió dentro de una vivienda ubicad en la localidad de Melchor Romero. En las imágenes que circulan por internet se puede observar cómo la joven madre le dio un puñetazo en la cara al niño "para calmarlo", y lo hizo con tanta fuerza que termina por romperle un diente.

En medio de la agresión, la adolescente comía y le gritaba al niño que "se calle la boca". El menor aumentó el llanto, adolorido, y la madre aumentó la violencia. La joven que estaba con ella, y grababa, le decía que no lo golpee, mientras le pedía al menor que se acercara a ella para que no pudiera golpearlo más.

Una de las imágenes del segundo video (Captura)

Momentos después, la mujer capturó un segundo video en la cocina de la vivienda, cuando la adolescente sentó al nene en la mesada de la cocina y le limpió bruscamente la cara ensangrentada de su hijo. El pequeño, por su parte, continuaba llorando. La joven, grabando, le dice que si continúa con las agresiones "puede llegar a matarlo".

La joven solo respondió “me saca”.Y la mujer que grababa la increpó: “Bueno no, me saca no, lo vas a terminar matando, así no lo podés callar, le bajaste el diente bol..., dos años tiene, amiga”. Pero lejos de disculparse, la respuesta de la adolescente respondió: "No pasa nada, es el diente de leche, le va a crecer”.

Luego de que saliera a la luz el material, la Justicia intervino. I.N.G. fue separado de su mamá y puesto a resguardo en un hogar de abrigo. La joven agresora fue imputada por el delito de "lesiones".

(Fuente: Crónica)