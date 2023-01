Las desgarradoras declaraciones de los amigos de Báez Sosa

Este martes se esta llevando a cabo la segunda audiencia del juicio por el homicidio de Fernando Báez Sosa, quien fuera asesinado el pasado 18 de enero del 2020 en Villa Gesell por una patota de rugbiers. En este contexto, los amigos de Fernando y testigos presenciales del hecho declararon.

En este contexto, Lucas Filardi, Juan Bautista Besuzzo, Santiago Corbo, Julián García, Federico Raulera, o Tomás D´Alessandro y Federico Tavarozzi. Cada uno de ellos mencionó los valores de su amigo. Uno de ellos reconoció a uno de los agresores.

12.37 hs- Filardi culminó su declaración y fueron a cuarto intermedio. El fue el primero de los amigos que declaró. Luego de ello, Filardi abrazó a Graciela. El abogado de los acusados, Hugo Tomei, salió de los Tribunales de Dolores pero evitó explayarse sobre las declaraciones de esta mañana, de Lucas Filardi.

13.19 hs- Lucas Filardi reconoció a dos de los agresores de Fernando. Máximo Thomsen y Luciano Pertossi, fueron los dos agresores reconocidos por Lucas Filardi, quien es amigo de Fernando. El joven estuvo dos horas declarando y tras mirar el video del ataque, no dudo al decir “Esos dos, seguro”. Al recordar el momento posterior a la agresión sostuvo: “Fer tenía la cara inflamada, los ojos mal cerrados, hinchados y marcas de la golpiza. Nos dimos cuenta de que era grave, pero no pensamos que tan grave. Cuando nos dijeron que no tenía pulso fue un shock”.

13:29hs- Uno de los testigos del caso señaló "Hay fotos y videos, el rompecabezas se va a terminar armando". En el momento en que fue consultado sobre de si notó algún gesto en los rugbiers, dijo que no los miró mucho y que no sabe si están arrepentidos. Luego recordó a su amigo: "Fernando era un chico como nosotros, tranquilo".

13:48 hs- Al retomar la indagatoria, le tocó el turno de declarar a Juan Bautista Besuzzo, otro de los testigos presenciales. Este testimonio tiene particular interés, ya que es uno de los amigos que fue atacado por la patota de rugbiers. En su momento mencionó “Un masculino le pegó a Fer una piña que lo sienta. Otro masculino le daba patadas en la cabeza. Dándole patadas en la cabeza. Fer estaba inconsciente”. A ello le sumó: "Estaba con los ojos cerrados, de rodillas y le daban patadas", dijo el joven.

En este contexto, apuntó contra Enzo Comelli: "Él le dio la trompada inicial que lo dejó en el suelo". A la vez señaló a Thomsen como el que le dio patadas, "al menos 3 le dio en la mandíbula". "La sensación del momento es que el ataque fue hacia Fernando y que cuando quisimos impedirlo, pidiéndoles que pararan, nos sacaron". Del mismo modo, remarcó que cree que quien empezó con los gritos dentro del boliche fue Luciano Pertossi.

14.47hs- Besuzzo declaró: “No fue una pelea, fue una especie de emboscada”. Este fue el mismo concepto lo utilizó en la primera jornada de audiencia el abogado de la familia de Fernando Báez Sosa para referirse a la supuesta planificación del ataque que perpetraron los ocho acusados.

14.51hs- Santiago Corbo, otro amigo de la víctima dio a conocer los minutos previos dentro del boliche. Él comentó que al salir de Le Brique, Fernando se cruzó a comprar un helado y luego llegaron los gritos y el tumulto. "Veo un chico de ojos medio achinados y pelo lacio, que decía 'es ahora, es ahora'." señaló. El agresor al que se refiere es Ayrton Violaz.

También dijo: "A Lucas, recuerdo 100 por ciento, que queda apoyado contra un auto, indefenso. Lo agarro y lo saco para que no le vuelvan a pegar"mencionó. Luego aseveró que trató de sacar a los amigos que veía en una situación de peligro. Corbo explicó que junto a Filardi, el primero de los amigos en declarar este martes, intentaron salir a buscar ayuda, y que con Juan Bautista Besuzzo y Julián Lucas García fueron a la comisaría a hacer la denuncia. Fue entonces que el abogado defensor le preguntó: “¿Intentaste volver a la escena de la que retiraste a tus amigos?”. El joven manifestó que no pudo salir a pedir ayuda porque “no había lugar por el que pasar”, en referencia al “cerco humano” que hicieron los imputados.

15:28hs, luego fue el turno de Julián García quien aludió "Un grupo de chicos empezó a decir paren de empujar y ahí siento que me pegan una cachetada en la nuca. Ahí Fer y otro amigo intentan separar. Seguimos para el baño y cuando salimos, ahí nos llamó Lucas para decir que lo habían sacado -a Fernando-".

En este sentido, agregó: "Salimos y cruzamos la calle. Ahí estaba Fer con otros amigos. Nos pusimos a hablar de lo que había pasado, pero no lo veíamos como algo grave. Por eso Fer se había ido a comprar un helado. Ahí de la nada veo llegar a 5/6 personas a pegarnos". En su declaración, Julián García aseguró haber escuchado a los agresores decir 'ahora que estamos afuera' mientras se acercaban a ellos. También señaló que pidió ayuda a la seguridad del boliche.

16:34hs, Cuado llegó el turno de Federico Raulera, sostuvo que el conflicto adentro del boliche se originó con uno de los amigos de Fernando: “A Julian García le pegaron en la cabeza y Fer intervino”.

Raulera señaló que Ayrton Viollaz y Luciano Pertossi formaron parte de la golpiza a los amigos de Fernando. A su vez, dijo que la víctima salió con un rasguño del boliche, antes del ataque que acabó con su vida. Luego, Hugo Tomei lo interrogó:

HT: -¿En algún momento pesás que las personas de las que estás hablando estaban alcoholizadas?

FR: -No lo pensé, y no lo sé.

El abogado leyó lo que había declarado inicialmente. Allí, el joven deslizaba que los agresores podrían estar alcoholizados. Después, le preguntó si vio las noticias del caso. Raulera le contestó que sí. Por lo que el letrado, repreguntó: ¿”De dónde sacó los nombres de Luciano Pertossi y de Ayrton Viollaz’”. Lo mismo que había hecho con otro de los amigos de Fernando que se sentó frente al estrado. Este testigo, al igual que el anterior, refirió que lo hizo de las noticias.

17:12hs- Tomás D´Alessandro también declaró. Él aseguró que le preguntó a uno de los rugbiers por qué le habían pegado y Luciano Pertossi le respondió: "El problema no es con vos, es con tus amigos".

"Cuando salgo veo a Fernando afuera y me cuenta que lo sacaron del boliche. A los cinco minutos veo que alguien le pegó una trompada de atrás", sostuvo el amigo de la víctima. Y añadió: "Él se cae y se le van al humo, intervengo, me tiran al piso, me empiezan a pegar y patear, me agarro del pantalón de uno de los agresores, me patean de nuevo y cuando me reincorporo quedo cara a cara frente a Lucas Pertossi".

El joven recordó "A mí me pegaron dos o tres personas. En el momento tengo la imagen de haber visto a un muchacho que dijo algo así como 'a ver si seguis pegando, negro de mierda'". Esto lo habría dicho Matías Benicelli.

17:42hs El octavo testigo es Federico Tavarozzi, otro de los amigos de Fernando Báez Sosa. "Pensé que nos habían venido a robar. Nosotros no estábamos esperando a nadie. Estábamos esperando que saliera Julieta -la novia de Fernando- con dos o tres chicos y seguir las vacaciones", sostuvo Federico.