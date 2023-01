El padre de Lucio Dupuy convocó a una marcha esperando la pena máxima

El jueves 2 de febrero se conocerá en la justicia de Santa Rosa, La Pampa, la condena contra la madre Magdalena Espósito y la novia Abigail Páez, quienes están acusadas de asesinar a Lucio Dupuy de 5 años de edad luego de haberlo sometido a aberrantes vejaciones.

El padre del pequeño convocó a una marcha para ese día cuando según destacó "comenzará el duelo" por la muerte de su hijo. “Este 2 de febrero cuando esté en esa sala esperando el veredicto de los jueces, quiero escucharlos afuera, que se escuche bien fuerte el pedido de justicia. Porque ese día más que ningún otro voy a necesitar la fuerza de todos ustedes... ese día, va a ser el día que lo tengo que dejar ir... Ese día comienza el duelo. Los necesito el 2 de febrero en ciudad judicial de Santa Rosa”, escribió Christian Dupuy.

El abuelo de la criatura, Ramón Dupuy, acusó a la jueza Ana Clara Pérez Ballester, de ser la tercera responsable del hecho ya que en un principio otorgó la tenencia a su madre, que después lo asesinó y luego la revocó y lo entregó a su padre.

En declaraciones radiales el hombre dijo que practicamente la letrada entregó en bandeja al pequeño para que pase lo que pasó. En referencia a esto dijo que “Yo jamás me la crucé en un año y dos meses que llevamos este proceso de Lucio. Pero hasta el día de hoy no me ha dado la cara, y le he pedido una explicación de por qué revocó la tenencia, si el estaba bien acá en General Pico y se los entregó a estas asesinas para que lo mataran”.