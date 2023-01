Burlando: "si sos inocente hacés lo de Ventura sino desviás la acción de la justicia"

Este miércoles en la 3º audiencia del juicio por el asesinato de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell declara entre los citados el joven Pablo Ventura quien fue falsamente acusado por los 8 imputados y estuvo por ello 4 días detenido. El abogado patrocinante de la familia de Báez Sosa, Fernando Burlando, se refirió a la situación y comparó al que no tuvo nada que ver con el hecho con los acusados.

"Cuando preguntaban si me interesaba que se rompa el pacto de silencio después de tres años, les digo que hoy tienen el ejemplo interesante de la familia Ventura: los acusados en otro intento de desviar la investigación, dijeron que la zapatilla era de él (Pablo), que el auto era del papá. En esos momentos iniciales Ventura a los gritos proclamaba su inocencia, a los gritos, a los llantos y a los insultos a la propia Justicia".

Este miércoles entre los numerososo testigos que declaran está Pablo Ventura y su padre. La justicia desvinculó del caso totalemte al joven quien dijo que hasta el día de hoy no sabe porqué los acusados lo nombraron como asesino, cuando ni siquiera estaba en Villa Gesell el día del hecho. "Yo me enteré después que me nombraban siempre, pero ninguno nunca me dijo nada en la cara", dijo Pablo.