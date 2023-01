Calvario para cruzar a Chile: le destrozaron el auto a una familia

Todo un verdadero calvario fue el que vivió una familia mendocina. Así como cientos de familias, ellos eligieron pasar sus vacaciones en Chile por lo que pasaron la frontera que Argentina con el país trasandino para disfrutar de unos días de relajo alejados de toda responsabilidad. Pero una pesadilla estaba por empezar para ellos, porque fueron atacados por un grupo de hombres armados que querían robarles el auto con todas sus pertenencias, y destrozaron el vehículo, según informó MDZ.

Este duro episodio comenzó cuando saliendo de cargar combustible en una estación de servicio a la altura en la Ruta 5 a la altura del kilómetro 20 sobre las 15 horas. En ese momento el grupo de agresores los sorprendió y empezó a exigirles de forma vehemente que les entregasen el rodado. El conductor intentó acelerar más el auto, y fue entonces que los delincuentes empezaron a atacar el auto con barras de hierro.

El vil ataque de estos hombres dejó serios destrozos en el auto, sobre todo en los vidrios. Gabriel , el conductor del vehículo le contó al medio mendocino que los quisieron bajar pero lograron escapar. Además, agregó que mientras los golpeaban, un camión los choco la parte trasera, y fue el instante que le permitió escapar.

‘Unos metros adelante paramos en una ferretería para pedir auxilio y el conductor del camión se acercó para decirnos que los hombres habían atacado también a los ocupantes del auto que venía detrás nuestro y les sustrajeron el vehículo con todas las pertenencias’, contó el conductor del auto.

El medio mendocino aseguró que lo que les contó esta familia mendocina es algo que se repite en los últimos años en donde familias enteras fueron agredidas de la misma manera según otros testimonios recogidos los años anteriores. El modus operandi es simple, atacan a los viajeros para robarles sus pertenencias.

‘Sabemos que no es la primera ni la última vez que pasa y los carabineros brillan por su ausencia. Demoraron mucho en llegar y los trámites para hacer la denuncia son más burocráticos que en Argentina. Mandan la denuncia a la fiscalía, pero no nos dieron copia, no es un proceso fluido, la experiencia post acto delictivo es complejo’, comentó Gabriell, para luego agregar ‘Intentamos comunicarnos varias veces con el Consulado, pero nadie me atendió’.