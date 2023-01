Finalizó el tercer día por el juicio de Fernando marcado por el testimonio del patovica

Este miércoles finalizó la tercera jornada por el juicio por Fernando Báez Sosa. Declararon Pablo Ventura, quien fuera falsamente acusado por los rugbiers; también lo hizo el padre del testigo, otros tres amigos de la víctima, empleados de seguridad de “Le Brique” y Maximiliano Rosso Suárez, el policía que le practicó RCP.

- 13.36 Comenzó la declaración de Alejandro “Chiqui” Muñoz, jefe de seguridad de Le Brique. "La saña era con Fernando. Se iban turnando [para pegarle]. Todo el grupo pegaba”, recordó el hombre, además dijo que el grupo agresor estaba integrado por 8 o 9 personas. "Me marcan a Thomsen, uno de los que se estaba peleando. Cuando lo voy a agarrar para sujetarlo me hizo tanta fuerza que no pude solo y me ayudó un compañero. Lo sacaron y se fue con los otros hacia la esquina", relató.

Contó que a Fernando "lo sacaron tranquilo", pero aclaró que él se dedicó a "sacar a los otros chicos que estaban más alterados". "Me concentré más en él (por Thomsen) porque era el que más alterado estaba. Yo soy grande y ni así lo pude contener", agregó.

Luego de ello, se le quebró la voz a la hora de hablar de la brutalidad del ataque a Fernando: "Nunca vi nada igual. Hace 20 años que laburo de esto y jamás vi una cosa así. Una saña brutal. Veía patadas, patadas y patadas". La defensa le pidió al jefe de seguridad de Le Brique. Alejandro “Chiqui” Muñoz, que dibuje en un plano por dónde sacó a ambos grupos. También le consultó si había personal de seguridad a cargo afuera del boliche. “Después de ese hecho estuve cuatro días sin dormir. En la calle veía que la gente me miraba como si yo fuera uno de los culpables”, refirió Muñoz. Después hubo un ida y vuelta con Burlando. Al pasar a cuarto intermedio, se retiró de la sala y, al salir, se abrazó con Graciela Sosa. Ambos lloraron.

-15.00. El defensor de los ocho rugbiers acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa dijo hoy que no sabe aún si sus asistidos van a declarar en el debate que se lleva adelante desde el lunes en los tribunales de Dolores y afirmó que anímicamente "están soportando el juicio". "No lo sé si declararán. Están soportando el juicio", afirmó el abogado defensor Hugo Tomei cuando ingresaba a los tribunales.

-16:00hs. Vía telemática desde la provincia de Neuquén, declaró Cristian Ignacio Gómez, quien fue compañero de Ávila en Le Brique ese 18 de enero de 2020. Él señaló "Reduje a Matías Benicelli, que estaba agrediendo totalmente a todo aquel que identificara como rival. Lo saque de le brique a Benicelli". "Cuando llegó por el tumulto, uno de los chicos se cae de espaldas, pero no lo dejó caer al suelo. Lo levantó y yo ya venía viendo que Benicelli estaba tirando piñas y que iba contra varios. Cuando lo reduzco, ya quedó controlado", sostuvo. A ello le agregó: "Ahí empiezo a gritar 'permiso' hasta la cocina del boliche y lo suelto cuando voy a abrir la pierta de la cocina, pero le dije 'no te equivoques, te voy a sacar pero podes venir mañana o cuando quieras'''.

"Mientras sacaba a Benicelli, Thomsen me dice: '¿y a él no lo sacás?' (Por Fernando). Ellos no quería salir, tuve que insistirles en que se vayan", indicó Gómez sobre el momento en el que echaron a los jóvenes del boliche de Villa Gesell. En este sentido, declaró: "Me quedé esperando para que no pasara lo que pasó y mi jefe me dice que volviera, que ya había terminado ahí. Había otro problema adentro de Le Brique, identifiqué a un chico que estuvo toda la noche tirando vasos, esa persona empezó a tirar piedras contra el boliche, la policía va a ver que pasó, y ahí es cuando los chicos aprovechan para atacar a Fernando". El hombre recordó: "Cuando me acerco a la puerta de la cocina para poder sacarlos por ahí, vi a Thomsen con las pupilas dilatadas y enajenado. Estaba totalmemte sacado".

- 16:29hs Luego llegó el turno del policía Edgardo Lawrenczuk, de la DDI Villa Gesell. Él fue quien hizo un relevamiento de cámaras Le Brique. Pide que le acerquen agua, porque está “un poquito nervioso”. Contó cómo recibió de manos del encargado el pendrive con las imágenes del boliche. Sin que le hicieran preguntas, terminó su declaración.

-16:44. Uno de los últimos en declarar fue el policía Maximiliano Rosso Suárez, que asistió a Fernando. Él explicó que regresó al frente del boliche después de atender otra pelea. "Encontré al chico tendido. Le faltaba la remera y las zapatillas, le habían puesto una campera, algo para taparlo", describió el estado de Báez Sosa. "Veo que no se movía. Procedo a tomarle el pulso: no tenía. Me arrodillo, comienzo a hacerle maniobras de RCP, pido apoyo y una ambulancia", continuó. Más tarde llegó un móvil de Bomberos y luego arribó la ambulancia.