Juicio por Fernando: un testigo señaló entre lágrimas la secuencia del ataque

En la nueva jornada por el juicio por Fernando Báez Sosa declararon testigos de la mortal golpiza. Además, dieron su palabra las personas que quisieron reanimar Fernando y Policias que estuvieron en el lugar. .

17:03hs Finalizó la jornada del juicio del crimen. Esto culminó con el testimonio de un policia. Estiman que la audiencia del viernes comience cerca de las 9 de la mañana.

16:59. Fernando González, de Infantería habló. El hombre reiteró el relato de sus compañeros, con los que atendían otra pelea a la vuelta del boliche. "Nos pegan el grito para que volviéramos, que enfrente había otra pelea. Cuando volvimos, nos encontramos con un griterío, el chico en el suelo", describió.

16:47hs Leandro Hipólito Barreca Maidana, también de Infantería estuvo presente en la noche del crimen de Fernando Báez Sosa. Este policía recordó que estaban a la vuelta de Le Brique cuando "un grupo de 6, 8, 10 pibes nos pidieron ayuda, diciéndonos que había uno al que habían cagado a palos, que estaba tirado frente al boliche". Al igual que Contino, explicó por qué dejaron ir al grupo de rugbiers al que interceptaron en avenida Buenos Aires. "Lo primero que hice fue recopilar información: dónde fueron, características. Nos dijeron que uno tenía rastas, otro tenía la camiseta rota, que se habían ido para el lado del bosque", dijo.

16:32hs Carlos Contino mencionó la razón del por qué dejaron ir a los rugbiers después del ataque. Este explicó que cuando atendían un altercado a la vuelta del boliche, recibieron un pedido: "Chicos nos dicen 'vengan, vengan, le están pegando a un chico en el piso'". Al igual que su colega Basualdo, contó que cuando llegó encontraron a Fernando en el piso.

Al hacer las primeras averiguaciones, le dijeron que "habían sido entre 7 y 8 muchachos, uno con rastas, camisa negra, que tenían sangre en sus manos". Y se dirigió a avenida Buenos Aires, que tenía "poca luz", para buscarlos.

"De casualidad, vimos a cuatro o cinco. Los paramos. Los pusimos contra una reja, les preguntamos qué estaban haciendo, y veo que no hay rastas ni pelo largo, como nos habían dicho, ni camisa rota. Nos dijeron que vivían a la vuelta, en la entrada del bosque, del hotel a mano izquierda, primera, segunda casa. Nos dieron los datos, ninguno coincidía con lo que nos habían dicho y los dejamos ir", expresó Contino.

16:25hs Roberto Gustavo Basualdo relató que, antes del ataque a Fernando Báez Sosa, él y cuatro policías más debieron atender dos altercados. El último de ellos, a la vuelta de Le Brique. "Al volver, no recuerdo cuánto estuvimos ahí, pero no fue mucho, oímos que enfrente estaba tendida una persona en el piso. Ya estaba siendo asistida", describió. Y agregó: "Estaba tirada donde normalmente siempre estamos nosotros".

16:05hs Sebastián Saldaño, quien era empleado de un kiosco durante el verano del 2020, situado a metros del boliche Le Brique, explicó que, cuando escuchó que había una pelea, salió del kiosco donde trabajaba. Enfrente, a 20 pasos de donde él estaba, vio el ataque a Fernando Báez Sosa y que nadie lo defendía.

?"Vi a una persona que le gritaba cosas con bronca, no recuerdo qué exactamente. Vi que se aseguraron que no se levantara, porque no fue un golpe: fue golpear y golpear. Cuando creían que no había más respuesta, miraban hacia el costado para ver si alguien más venía, y en ese momento se fueron", relató el empleado del local. "?Vi golpes en la cara, y después vi la patada en la cabeza", indicó Saldaño.

15:40hs Valentín Rodríguez, testigo y amigo de Virginia Peréz señaló: “Nunca había visto tanta fuerza e intensidad en los golpes”

15:15hs Nicolás Sessa, amigo de Virginia Pérez, mencionó “A Fernando le daban patadas, le pegaban con intensidad”. El testigo también señaló que los amigos que lo querían ayudar eran sacados por los agresores. Y tras ello aclaró: “Eran por los menos dos los que querían defenderlo”

12:39 Virginia Luz Pérez Antonelli (20), es la joven turista que asistió a Fernando y le practicó maniobras de Reanimación Cardio Pulmonar (RCP) para intentar reanimarlo.

Comenzó comentanto que estaba con un amigo en el boliche cuando empezó una pelea muy fuerte. Salieron justo en el momento en el que "sacaban a un chico del cuello". "Nos quedamos en la puerta y vemos que empiezan de la derecha a salir todos los policías corriendo. De repente la calle queda vacía. Por esas casualidades de la vida cuando desaparecen todos los policías empieza una pelea enfrente. Era mucha gente pegando, no sabía quién era de qué grupo, solo que había mucha gente pegando a una sola persona", relató. "Había dos personas mínimo pegándole mientras él (por Fernando) se trataba de levantar. Cuando me percaté de la situación ya se habían ido corriendo y fue cuando empecé a ver mucha gente alrededor. Me acerqué de a poco y con mis amigos vimos a un chico en el piso", continuó.

A Virginia Pérez, que le hizo RCP a Fernando tras la brutal golpiza, le consultaron sobre las maniobras de reanimación y contó que vio a un policía "muy nervioso" realizarle el procedimiento. "Vi que lo estaba haciendo fuerte y rápido. 'Pará, mirame a mí y escuchame', le dije. Y le conté el ritmo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco...", precisó.

Previo a eso, contó que "un chico estaba arrodillado al lado de Fernando" y preguntó si alguien sabía hacer RCP. "Yo lo había hecho con la Cruz Roja. Me acerqué y llegaron los policías. Entre dos o tres lo hicimos. Yo les contaba la fuerza que tenían que hacer y le tenía la cabeza a Fernando".

Además, describió cómo encontró el cuerpo de Fernando al acercarse a él. Dijo que estaba "con el torso desnudo y no tenía zapatillas". Mientras los policías le hacían RCP, ella le sostenía la cabeza. Al respecto, describió: "Noté que tenía un golpe muy fuerte en la cara, del lado izquierdo. Y cuando saqué las manos de la cabeza, me las miro y las tenía llenas de sangre".

11:45hs Tatiana Caro, una testigo del ataque declaró que estaba en un bar cercano al boliche y vio "cuando sacaron a los grupos" a la calle y comenzaron a pegarle a Fernando. Señaló a Lucas Pertossi como el primero que le pegó "de atrás" a la víctima y luego le atribuyó una frase al acusado: "A este negro me lo llevo de trofeo".

Tatiana Caro relató que luego de la primera piña que recibió Fernando desde atrás por parte de Lucas Pertossi, la víctima cayó al piso e intentó levantarse pero "nunca pararon de pegarle".

En ese sentido, remarcó: "Había un chico rubio, flaquito y de camisa floreada que continuó pegándole patadas en el cuerpo. Era (Blas) Cinelli. A esas dos personas pude reconocer".

La testigo se quebró al momento de relatar que a Fernando "le estaban pegando como a una bolsa de papás, en la cabeza y en el cuerpo, con saña".