Video: el relato del padre que mató un pitbull a cuchilladas porque atacó a su hijo

El hecho ocurrió el pasado 30 de diciembre en Caleta Olivia, Santa Cruz, en el Barrio 3 de febrero. Un pitbull atacó a un muchacho que caminaba con un par de amigos por el barrio. El padre del joven de inmediato tomó un cuchillo de carnicero y se dirigió hacia donde estaba el can, luego de intentar saber de quien era el animal se cruzó con el mismo y lo apuñaló en reiteradas oportunidades hasta causarle la muerte (VIDEO).

Ya pasado algunos días el hombre, Oscar Alberto Ernalz, contó lo que sucedió ese día. El hombre dijo que ese día su hijo Dionel fue hasta un kiosco con unos amigos que le vinieron a avisar lo que había pasado, "cuando llegaron los compañeros de mi nene, me avisaron que no me pusiera mal y que a mi hijo le pasó algo".

Corrió y cuando lo encontró ya estaba ensangrentado en la zona del cuello "no entiendo como pudo salvarse", "los chicos estaban traumados, mi hijo más que todo por el perro encima. Hasta hoy está con traumas", destacó.

En ese momento vio gente en la casa donde estaba el perro y ellos dijeron que no eran los responsables del animal, entre un cerco de alambre salió el can: "con un cuchillo de asado, no me faltó más que hacer un movimiento. El perro vino a atacarme, a la altura del cuello. Era el posible asesino de otro niño", relató.

El diario el Caletense destacó que el papá de Dionel dijo a los supuestos dueños "tenes que crucificar a ese perro, sino lo hago yo".