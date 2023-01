Juicio por Fernando: en la sexta jornada, los rugbiers mostraron la cara

Por primera vez, tras 5 jornadas del juicio por Fernando Báez Sosa, los rugbiers: Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Luciano Pertossi, Enzo Comelli, Blas Cinalli, Ayrton Viollaz, Matias Benicelli y Lucas Pertossi llegaron a la sexta audiencia sin barbijo.

11:28 hs: Silvana Garibaldi Larrosa, la médica de la ambulancia que atendió a Báez Sosa describió que Fernando "tenía lesiones en el rostro y cuello. Tenía hematomas bastante grandes, longitudinales. Se veía una marca bastante atipica, rara, en forma de zigzag en la mejilla". La médica describió que Báez Sosa "tenía hemorragias masivas" que "son compatibles con lesiones del cerebro, en la pared del cráneo".

------------------------------------

10:57 hs.: Silvana Garibaldi Larrosa, la ambulancista, aseguró que encontró a Báez Sosa "sin signos vitales". Sobre ello abundó "A las 5 de la mañana llaman por un masculino inconsciente en la vía pública. Lo encontré sin signos vitales, estaba siendo asistido, no recuerdo por quienes. Le estaban haciendo RCP, pero quién le estaba haciendo masaje cardiaco, realmente no lo sé", testificó. "En las tareas de reanimación no huno ninguna respuesta por parte del paciente" mencionó.

"No conozco que haya habido decesos en una maniobra de reanimación, es muy segura. La única lesión que suele ocurrir en esos casos puede ser una lesión costal, y ocurre en ancianos", afirmó en su testimonio. En la misma línea agregó "El protocolo indica que debe intentarse reanimar, con las maniobras básicas, unos 40 minutos. Pero, en las tareas de reanimación no huno ninguna respuesta por parte del paciente".

------------------------------------

10.53 hs: La audiencia comienza con la testigo Carolina Silvana Giribaldi Larrosa, la médica de la ambulancia que llegó a la escena del crimen frente al boliche Le Brique.

------------------------------------

10:38 hs: El abogado de la familia Baez Sosa adelantó que esta jornada "va a ser dura". Además, indicó que "los imputados vienen soportando bastante".

Burlando afirmó que el testimonio de los médicos será importante, ya que desde la querella se sostiene la hipótesis de que el Báez Sosa murió en el lugar del ataque, y que llegó sin vida al hospital. También informó que los padres quieren estar en la sala, a pesar de la dureza de las pericias que se presentarán.

------------------------------------

10:34 hs: Los ocho acusados entraron a la sala de audiencias donde el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) lleva a cabo el juicio por el asesinato de Fernando Báez Sosa. Todos los imputado ingresaron al recinto con barbijo y cuando se sentaron se los sacaron.

------------------------------------

10:15hs Una audiencia demorada y la expectativa que crece alrededor de la sala de tribunales en Dolores

------------------------------------

07:32 hs: Los ocho acusados de asesinar a golpes a Fernando Báez Sosa fueron trasladados desde la Unidad 6 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) de Dolores a los tribunales para comenzar la segunda semana del juicio.