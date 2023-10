Fuego en Córdoba: "el 90% del origen de los incendios siguen siendo los humanos"

El bombero Benjamín Reynal, dialogó con Tarde Trece y dio su testimonio sobre la situación que atraviesan en Córdoba. "Es un fenómeno que se viene dando en todos los países del mundo y no estamos exentos", afirmó.

Reynal contó que hasta el momento no se han registrado víctimas fatales en Córdoba, a diferencia de lo que ocurrió en otros lugares como Hawái, donde murieron más de 120 personas por los incendios. "Lo que está pasando a nivel mundial es consecuencia del calentamiento global. El 90% del origen de los incendios siguen siendo los humanos, por negligencia o intencionalidad", señaló.

El bombero explicó que las condiciones climáticas y ambientales favorecen la propagación del fuego. "Hoy el ambiente es más propicio, hace más calor, el material está más seco y hay más gente viviendo en lugares donde antes no lo hacían", dijo.

Asimismo, describió el escenario más complicado al que se enfrentan los bomberos: el incendio de interfase. "No es forestal propiamente dicho ni urbano. Es cuando tenés casas metidas en un bosque", detalló. Según Reynal, este tipo de incendio es una pesadilla porque va pasando de la casa al bosque y del bosque a la casa. "Las autobombas no pueden entrar y la gente no quiere dejar sus casas", agregó.