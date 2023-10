Hackearon el sitio del Gobierno y dejaron un hilarante mensaje

Hackers ingresaron en uno de los sitios oficiales del Gobierno y aprovecharon para dejar mensajes desopilantes. En este punto expresaron: “Aguante Milei andate Alberto”.

La web oficial del gobierno nacional fue objetivo de un hackeo. El delito cinernetico fue alrededor de las 16, podía verse en la pantalla los mensajes que dejaron los atacantes. “Argentina domada de nuevo por gentil”, “Chupenme todos la (...) aguante milei (sic)” y Gentil doma a todos” son tres de las frases en tipografía más destacada.

Los mensajes fueron removido. En su lugar apareció el aviso de sitio no disponible. “Esta página o el sitio no está disponible. Por favor revisá la dirección o volvé a ingresar más tarde”. Por el momento, no hay información oficial sobre lo ocurrido y quién o quienes y cómo lograron ingresar al sitio; si obtuvieron credenciales a través del engaño o si alguien con acceso a ellas voluntariamente las entregó.