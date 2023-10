¿Cuántos ballotage hubo en el país?

Pocos minutos después de que se cerraran los comicios, la palabra ballotage comenzó a estar en boca de todos. Es que, todos los caminos llevan a creer que esta instancia no se podrá evitar. En este contexto, Diario 13 te cuenta qué es el ballotage, cuándo será y cuántas veces se llegó a segunda vuelta en país.

El ballotage se comenzó a aplicar en Argentina en 1994, con la reforma constitucional. Se trata de un mecanismo que se aplica cuando ningún candidato presidencial logra alcanzar los porcentajes establecidos por la Constitución Nacional para asumir el cargo. Según los artículos 97 y 98 de la Constitución, un candidato debe obtener el 45% de los votos afirmativos o al menos el 40% de los votos con una diferencia porcentual mayor a 10 puntos respecto al principal opositor. Cuanto esto no pasa, que es lo que se cree sucederá ahora, se va a segunda vuelta.

Este sistema tuvo su debut fallido en 2003. En abril de ese año los candidatos Carlos Menem (Frente por la Lealtad/UCeDé) y Néstor Kirchner (Frente para la Victoria) no obtuvieron la cantidad de votos necesario. Menem sumó el 24,45% de los sufragios, mientras que el santacruceño, el 22,25%. Sin embargo, esta segunda vuelta no se llevó a cabo, pues Menem decidió bajar su candidatura, porque supuestamente "no se reunía las condiciones" para garantizar una "transparente legitimidad democrática" en la segunda vuelta. Debido a esto, la Junta Nacional Electoral (JNE) ordenó proclamar a Néstor Kirchner como presidente electo después de aceptar la declinación.

Doce años después, hubo un escenario similar, pero esta vez, el ballotage se concretó. Ese año se realizó entre Daniel Scioli (Frente para la Victoria) y Mauricio Macri (Cambiemos).

Si bien el candidato oficialista había logrado imponerse en primera vuelta con el 37,08% frente al 34,15% que cosechó el exjefe de Gobierno porteño, el diferencial de poco menos de 3 puntos demandó una definición 30 días después. El 22 de noviembre y por poco más de 700.000 votos, el líder del PRO se consagró como jefe de Estado con el 51,4%.

Ahora, todo indica que se vivirá el 3er ballotage, y está instancia estipulada para el domingo 19 de noviembre, ya que debe organizarse en el plazo de 30 días posteriores al primer comicio presidencial.