Tensas declaraciones de Fernández: 'Después del 10 de diciembre sigo como ciudadano'

Antes de las 10:00 de este domingo 22 de octubre, el jefe de Estado fue a sufragar a la Universidad Católica Argentina (UCA). En ese marco, luego de meter su voto en la urna, participó de una corta rueda de prensa con medios de distintas provincias que se presentaron allí. En ese contexto se generó una situación tensa cuando le consultaron que hará luego de 10 de diciembre cuando termina su mandato.

Alberto Fernández, presidente de la República Argentina, habló con algunos periodistas que estuvieron presentes. Allí algunos comunicadores le consultaron si se alejaría de la política luego de que se cumplieran sus cuatro años conduciendo los destinos del país.

'Después del 10 de diciembre voy a seguir como un ciudadano. No importa si yo me retiro de la político o no. A mi me encantaría contestar todas estas preguntas pero no puedo. Estamos en veda, no puedo hacer ningún tipo de evaluación, no puedo hablar más', expresó.

Seguidamente el mandatario habló acerca de la campaña electoral que se estuvo desarrollando hasta hace algunos días. En ese marco aseguró que estuvo muy atento y participando desde su lugar.

'Lo único que puedo decirles es que he seguido muy de cerca toda la campaña obviamente. He estado involucrado e interesado en cómo evoluciona la campaña. Me parece que hemos hecho todo para que este proceso electoral se desarrolle en paz, con tranquilidad, que cada uno se pueda expresar y que cada uno diga lo que quiso decir. Después el resto lo dice la gente, estamos en democracia y el que resuelve es el pueblo', sentenció.