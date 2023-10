El ultimátum que le dio Massa a las petroleras

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, realizó una dura advertencia. La misma estuvo dirigida a las empresas petroleras. Esto se da en el marco de desabastecimiento de combustibles en las estaciones de servicio.

En medio de una conferencia de presa, el titular del Palacio de Hacienda señaló: "El sector petrolero argentino está batiendo los récord de producción. Alguno de ellos especularon que según el resultado electoral iba a haber una devaluación y guardaron; hubo algunos otros que especularon con que vencía el acuerdo de descongelamiento, y se hablaba del 20% de aumento, de 40% de aumento, entonces guardaron". En la misma línea añadió: "El sector petrolero argentino es uno de los que tiene mayor crecimiento de mercado global, un tipo de cambio diferencial y reducción de impuestos y hacen valer su potencia económica”. Tales palabras fueron dadas en un acto en Tucumán.

Por este motivo, expresó: "Para que quede claro si el martes a las 12 de la noche no está resuelto el abastecimiento de combustibles, desde el miércoles no van a poder sacar un barco de exportación". Noticias Relacionadas Tras la cumbre con los gobernadores, Massa prometió ampliar la coparticipación de las provincias

“Más Unidos que nunca”, la frase con la que Uñac definió la reunión con Massa y gobernadores

Sobre ello explicó: "porque primero el petróleo de los argentinos es para los argentinos; y en segundo lugar, esto es muy importante para las provincias del norte y el centro, les guste o no les guste a las petroleras vamos a hacer crecer el cupo de biocombustibles, porque es clave para el crecimiento y abastecimiento de las metas ambientales del país”. En este marco, Sergio Massa subrayó: "En un país donde el otro candidato a presidente niega el cambio climático y dice que el Estado no tiene que intervenir en los precios, los argentinos tienen que saber que si el Estado no regulara el precio del litro de nafta sería de $680. La discusión es el 19 de noviembre si cada argentino paga o no $680 o paga valor de hoy. Esa es la diferencia entre los dos proyectos de país. Lo vimos con el transporte”.