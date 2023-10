Tragedia de las mujeres en el peaje: qué es el aquaplaning y cómo evitarlo

El domingo tres mujeres murieron en un trágico accidente en el Acceso Oeste, sentido a la Ciudad de Buenos Aires. Las víctimas tenían todas menos 30 años. El dramático episodio ocurrió pasadas las 6 de la mañana cuando un Peugeot 208 blanco se despistó de la autopista y chocó contra el guardarrail. Según señalaron testigos, el impacto fue tan violento que el auto voló alrededor de treinta metros e impactó contra la cabina del peaje.

Fuentes de la investigación confirmaron que el velocímetro del vehículo quedó trabado en 200 kilómetros por hora, aunque eso no significa necesariamente que haya sido la velocidad del accidente. Una de las hipótesis que se baraja es que la autopista estaba resbaladiza por la lluvia que cayó durante las primeras horas del domingo.

Qué es el aquaplaning y cómo evitarlo

El aquaplaning o “planeo sobre el agua” se produce cuando la cubierta de un auto no llega a evacuar todo el agua presente en el asfalto y pierde contacto. Así, el conductor pierde la capacidad para guiar al auto en un giro o en una frenada. Si el auto no toca el piso con las ruedas, no responde como debería hacerlo.

Pese a ser una de las situaciones más riesgosas en días de lluvia, es muy frecuente. Numerosos conductores pasan un charco a elevada velocidad, pierden el control porque el auto “planea” y chocan. Si te pasa, desacelerá pero no frenes ni dobles, porque al recuperar la adherencia podría ser más peligroso.

Para evitar el aquaplaning, es importante disminuir la velocidad y conducir con suavidad a la hora de acelerar, frenar y girar el volante. A su vez, tener los neumáticos en condiciones (que no estén desgastados, ya que así no filtran bien el agua) e inflarlos con la presión recomendada por el fabricante.

El dibujo (o las “canaletas”) de las cubiertas es el responsable de evacuar el agua, y tiene que tener un mínimo de 1,6 mm de profundidad. Por eso hay unos indicadores en los surcos del neumático. Cuando la banda de rodamiento está tan gastada que coincide con ellos, es hora de cambiarlos. Del estado de las cubiertas depende la adherencia al asfalto.