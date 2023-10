Más mafioso no se consigue: balearon un edificio municipal y dejaron un mensaje

Un ataque de narco tuvo como sede a la Municipalidad de Fray Luis Beltrán de Santa Fe. Sujetos balearon un edificio municipal y dejaron un mensaje amenazante. El impacto de bala se dio en una puerta del municipio este miércoles en horas de la madrugada. Según informó Diario Crónica, incautaron una vaina servida calibre 11:25.

Personal de limpieza fue el que descubrió el mensaje mafioso cuando le tocó abrir el lugar. Una vez que se dio aviso a las autoridades, los efectivos constataron un impacto de bala en una puerta del edificio. El disparo se advirtió en la puerta de acceso por donde se sube al despacho de intendencia, y cabe destacar que la disposición del impacto, no fue algo librado al azar, ya que los investigadores policiales vinculan el ataque con una denuncia que radicó el intendente Mariano Cominelli ante la Justicia federal, quien en abril de este año se presentó ante el Ministerio Público Fiscal a denunciar cinco búnkeres por venta de droga al menudeo que derivó en varios allanamientos con detenciones.

Tras la denuncia la Policía ya detuvo a cuatro sospechosos. Además, se secuestraron 410 mil pesos, 13 celulares, tres balanzas de precisión, un revólver calibre .38, una tablet, una notebook y cocaína fraccionada para la venta en bochitas.

No obstante, tras el ataque, el intendente no hizo declaraciones públicas, por razones obvias de seguridad, ya que no cuenta con custodia policial después de lo ocurrido.