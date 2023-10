Leda la sanadora de Rosario que cada vez convoca más fieles

Leda Bergonzi es conocida como la "sanatoda de Rosario" y cada vez convoca a más fieles en sus participaciones en misas de sanación que generalmente se celebran en esa ciudad de la provincia de Santa Fe.

Es la fundadora de la Comunidad Soplo de Vida y a través de ella se dedica a difundir mensajes de esperanza a sus seguidores que cada vez son más. Ya se le atribuyen supuestos milagros en gente que aistió a las misas con pedidos ante la imposición de manos de la mujer.

El día tradicional cuando preside sus reuniones es el martes y este pasado 3 de octubre no fue la excepción a pesar de las lluvias según publicó el sitio Rosario3.

Hace 2 meses que el municipio tuvo que ceder un predio ante la creciente asistencia de entusiastas fieles a las convocatorias de fe de Leda. El lugar es el predio Ex Rural de la ciudad de Rosario que esta semana no pudo ser utilizado por la realización de otro evento programado en el sitio.

Aún asi se corrió la voz de que la sanadora estaría en una capilla del Barrio Empalme de la ciudad de Rosario y la gente comenzó a congregarse desde la madrugada. Ante esta situación el cura de la zona recordó que solo por esta semana la ceremonia se iba a realizar en su capilla.

Según los testimonios de quienes hacían filas desde la madrugada para poder participar de las celebraciones había llegado gente de países vecinos para poder reunirse con Leda, y esto provocó que la gente nuevamente se acerque masivamente.

Ante esto Leda aseguró que a pesar del frío y la lluvia: “Sabemos de las muchas necesidades, y es por la gente que vino de afuera. Hablé con un sacerdote de la capilla, y le dije 'voy'. Fue todo muy rápido. Se decidió hoy mismo”.

Los expertos de la Universidad de Rosario analizaron lo que consideran como el "Fenómeno Leda" , según publicó el Diario La Capítal asegurando que incrementa la fe religiosa en la modernidad lejos de "horadarla". Su fama comenzó a crecer desde el año 2021 a la fecha según estos especialistas del CONICET.

Según el estudio "La Iglesia Católica tiene una serie de principios, y eso Leda lo cumple a diferencia de lo que ocurre en Salta con el fenómeno de la Virgen del Cerro (invocada por María Livia, una mujer ama de casa), donde la Iglesia aún no pudo disciplinar la idea de que los seres terrenales no adquieran un peso propio más que las deidades. Ya que para el Vaticano la misión pasa por cuidar a las feligresías a modo de no generar malos entendidos y falsas expectativas por respeto a quienes se acercan allí a buscar ayuda".

Testimonios de Sanación

Hace algunas semanas Canal 13 de Buenos Aires publicó incluso un informe sobre los supuestos poderes de sanación de Leda. Uno de los fieles consultados al salir de la iglesia dijo que vino para "salir adelante". Una mujer destacó que "es un ángel". "Ella me salvó, ella me tocó", dijo otra de las mujeres que dio testimonio.