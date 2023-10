Paga un asado a quién le ayude a conseguir un alquiler

“Necesito un alquiler”. Esta frase inunda las redes sociales. En este marco una mujer comenzó a ofrecer un asado para cuatro personas a quien le consiga una casa para vivir para dos adultos, cuatro niños y dos mascotas. Esto, en Trelew.

Según informó Diario Jornada, Tamara Villalba se mudó de Puerto Madryn a Trelew en abril de este año y hace dos meses que viene buscando un inmueble para alquilar, pero no consigue nada. Al ser una familia numerosa se le dificulta más encontrar algo y, si bien está viviendo en una casa alquilada, necesita espacio para que sus integrantes estén más cómodos porque, además, la mujer tiene su propio estudio de maquillaje, pestañas y uñas.

“Se me ocurrió en forma de broma, pero no tan broma, hacer una publicación que le pagaba un asado a quien me diera información de un alquiler y concretarlo”, contó en diálogo con Jornada Web.

A la disparada de los precios, se le suman otras complicaciones extra, como encontrar una casa espaciosa y que el propietario que esté dispuesto a recibir niños y con mascotas. La mujer contó que busca una casa o departamento con dos dormitorios, un patio, que esté cerca de la escuela de sus hijos .