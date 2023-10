Terrible: abusó de su cuñada de 17 años y quedó embarazada

Un terrible hecho ocurrió en Santiago del Estero. Un hombre violó a su cuñada de 17 años, y producto de esta vejación quedó embarazada. Para colmo de males para la víctima, ni su abuela ni su hermana le creyeron, por lo que todo salió a la luz cuando lo contó en la escuela, ya raíz de eso le hicieron exámenes médicos, según informó Diario Crónica.

Fue la docente de la chica quien convocó a la abuela, quien vive con ella, y le relató lo que le había contado la víctima. A raíz de esto, el lunes 2 de octubre la joven fue al hospital para realizarse análisis y al ser examinada por un médico, le comunicó que está embarazada.

En ese mismo momento la abuela se presentó en la comisaría y en representación de la menor de edad radicó la denuncia en contra de quien es pareja de su otra nieta. El fiscal Daniel Ábalos ordenó la aprehensión del acusado, medida que fue efectivizada por los policías en un barrio en Santiago del Estero.

La chica relató que todo ocurrió el 25 de junio cuando ella estaba durmiendo y no había nadie más en la casa. Sostuvo que fue sorprendida por su cuñado, quien ingresó a su habitación y comenzó a manosearla. Ella comenzó a llorar y a pedirle que no le haga nada. Gritó pidiendo ayuda a los vecinos, pero nadie la escuchó.

El cuñado le tapó la boca con las manos, después la agarró del cuello asfixiándola y la violó. Después la amenazó diciéndole: ‘más vale que no digas nada a nadie porque te voy a matar’. Al día siguiente le contó a la abuela y a la hermana, pero no le creyeron. Ella le dijo a la Justicia que no desea regresar a vivir con la abuela.