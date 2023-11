La cruda realidad de la esposa del policía asesinado en Rosario

Romina, la esposa de Leoncio Bermúdez, el policía asesinado en el hospital Provincial, se refirió al crimen de su marido. Totalmente afectada por el hecho, prefirió expresarse por escrito ya que le es imposible hablar sin quebrarse en llanto. “Lo mataron como a un perro”, manifestó y reveló las circunstancias por las que una de sus hijas estaba en el lugar del homicidio: “Minutos antes mi nena me mandó una foto con él, contenta porque conoció el lugar donde tantas horas pasa su papa”, expresó la mujer.

“Era mi otra mitad, mi compañero, era excelente padre. No vas a encontrar una persona que hable mal de él”, concluyó con amor sobre su compañero asesinado.

La pareja de Bermúdez, quien tiene con el uniformado dos hijas de 12 y 4 años, se comunicó con Radiópolis (Radio 2), y envió un sentido mensaje sobre el crimen que sacudió la escena política local. “Solo digo que está todo mal. Llevan a un preso a un lugar donde se atiende cualquier persona, sin custodia, sin nada que haga que se tengan que prevenir por lo que pueda pasar”, observó la mujer de 37 años sobre el rol que desempeñaba el por entonces subinspector de la Unidad Regional II de Policía.

“Lo mataron y lo dejaron tirado. Uno de frente y por las dudas, otro más –dijo en referencia a los disparos fatales que recibió—.Y ahora como siempre él va a ser uno más.No entiendo más nada. Es injusto todo”, lamentó y agregó: “Si hubiese sido al revés, si él le hubiese disparado al choro, primero Leo estaría preso y si no hubiese salido de la garita de trabajo hubiese tenido un sumario por incumplimiento”.

La mujer confió que sus hijas eran las “princesas” de Leoncio. Contó por qué la hija mayor de ambos estaba en el destacamento en el momento en que su padre fue ejecutado. “Mi marido estaba ahí de guardia en el container de la Policía hacía 10 minutos con mi nena de 12 años”, comentó. “La llevó porque la retiró de jiu jitsu,el deporte que hacían los dos juntos, y como era cerca se la quedó con él hasta que yo saliera de trabajar y la buscaba 22.15”, precisó.

“Mi nena me manda una foto con él, contenta porque conoció el lugar donde tantas horas pasa su papa”, continuó sobre los instantes previos al crimen. “A las 22.30, me llama y me dice «no sé qué pasó mamá, papá no volvió más»”, añadió en relación a lo que le expuso la niña ante el desconcierto de la ausencia de su padre.



Bermúdez compartió su tristeza profunda. “Cometí el error de ver el vídeo que está circulando en todos lados y tengo terror que lo vea mi hija porque lo que me dejó a mí al ver ese vídeo es otra sensación más que dolor”, sostuvo sobre el material en donde se puede apreciar el homicidio.