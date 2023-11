La maestra acusada de acoso ya había sido denunciada en otra escuela

La denuncia contra Daniela Mujica, la docente de La Plata que enfrenta cargos de grooming y acoso sexual, dio un giro preocupante con la declaración de María, madre de Z., una de las alumnas que presentar cargos en la causa.

María, de 34 años, expresó que su hija de 12 años, alumna de Daniela Mujica, experimentó notorios cambios en su comportamiento desde junio. La madre solicitó una reunión en la escuela y fue apartada del grupo de padres, con los directivos sugiriendo que su hija tenía comportamientos agresivos.

A pesar de las dificultades, María decidió hablar con Mujica después de un mes y medio. Fue allí cuando decidió ir a hablar con Mujica, quien “minimizó la situación, acotando que dado que los nenes están una edad ‘de pajeritos (Sic)’ la molestan. Que no es grave y le reste importancia. Me resonaron las palabras que la docente utilizó”. María se sintió alarmada por las palabras de la docente y posteriormente descubrió que su hija estaba siendo influenciada negativamente por Mujica. La madre de Z. describió que la docente mostró capturas de Instagram en las que un compañero de clase, J., hablaba con otra estudiante. En ese momento, Mujica le habría dicho a J. que estaba siendo engañado y que no era adecuado para su hija. Además, según el testimonio de María, la docente le mencionó a J. que le enseñaría a "chapar".

Estos nuevos detalles se suman a las recientes declaraciones de Daniela Mujica, quien rompió el silencio en una entrevista con Telenoche (eltrece). La docente admitió un "exceso de confianza" en la forma en que se comunicaba con los estudiantes, particularmente a través de chats.

La investigación sobre el caso continúa, y se espera que estos nuevos elementos afecten la evaluación de la conducta de la docente y las posibles consecuencias legales que enfrentará.