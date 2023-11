Massa reconoció la derrota electoral "Los resultados no son los que esperábamos"

Pasadas las 20 hs. de este domingo el Minsitro de Economía candidato en segunda vuelta de Unión por la Patria salió a reconocer su derrota electoral en segunda vuelta sin que todavía no se publicaran los resultados provisorios del comicio de este 19 de noviembre, aseguró: “Quiero decirles que los resultados no son los que esperábamos. Me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo porque es el presidente que la mayoría de los argentinos eligieron para los próximos 4 años.”

Sergio Massa agregó: “Los argentinos eligieron otro camino y desde mañana la responsabilidad, la tarea de dar certezas y transmitirle garantías sobre el funcionamiento de las garantías y responsabilidades institucionales y económicas, es responsabilidad del nuevo presidente electo.”

También habló a la militancia "Entiendo a aquellos que por ahí sienten desilusión y enojo esta noche. Quiero decirles que traté de dejar todo en esta campaña, que lo hice convencido porque amo profundamente a la Argentina".

En un discurso casi sorpresivo Sergio Massa se refirió a su futuro: “Hoy termina una etapa política en mi vida. Seguramente la vida me depare otras tareas y responsabilidades, pero sepan que siempre van a contar conmigo defendiendo los valores del trabajo, la educación pública, la industria nacional, el federalismo, como valores centrales de la Argentina.”



“A los 11 millones de argentinos que nos acompañaron y votaron, decirles que hay miles de argentinos que tienen la convicción y el valor de defender ese país, inclusivo en el que creemos. Por eso que vengan las nuevas generaciones, sigamos haciendo el recambio generacional y democrático. Que miles de argentinos sigan enamorándose que este es un gran país, de desarrollo, inclusivo y con igualdad de oportunidades. Sigamos defendiendo el sueño de la Argentina justa.”

En desarrollo...........