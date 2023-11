Sin quejas: el vocero de La Libertad Avanza aseguró que la elección fue 'transparente'

Luego de que a las 18:00 cerrara la votación en toda la República Argentina, el vocero de La Libertad Avanza habló con los medios de comunicación. En ese contexto manifestó que no han detectado irregularidades, por lo que consideran que todo el acto eleccionario fue transparente.

Quien dio estas declaraciones fue Guillermo Francos, quién ocuparía el Ministerio del Interior si se concreta una eventual victoria de Javier Mieli. Este sujeto manifestó aseguró que la elección ha sido 'absolutamente transparente', además de señalar que 'no faltaron boletas'

'No tenemos nada que observar. No faltaron boletas, las pudimos reemplazar en cada momento. Hemos transitado una elección absolutamente transparente. Les agradecemos a todos los fiscales. Esperamos con mucha confianza los resultados que representen la voluntad popular. Estoy optimista porque la democracia se expresó y esperamos con esperanza los resultados. No tenemos números todavía', declaró.