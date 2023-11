Cristina regresa desde el sur en el avión de YPF para viajar a Italia

Este lunes, luego de que resultara electo Javier Milei como presidente, trascendió que partió en el avión de YPF desde Río Gallegos la Vicepresidenta Cristina Fernández luego de haber permanecido el fin de semana para votar en el distrito donde está domiciliada.

Las versiones periodísticas aseguraron que estuvo recluída en su casa este domingo luego de votar siguiendo los resultados del proceso electoral de la segunda vuelta en el cual resultó triunfador Javier Milei sacándole a Sergio Massa 12 puntos de ventaja, algo inesperado en Unión por la Patria.

Si bien la ex presidenta se mostró amable cuando emitió su voto no respondió preguntas de la prensa y no se escucharon respercusiones de su autoría por los resultados en los que resultó perdedor el Ministro de Economía de la Nación.

La Vicepresidenta está preparándose para viajar a Italia, donde brindará una charla en la Universidad de Nápoles sobre "el 40 aniversario del restablecimiento de la democracia en la República Argentina". Esto esta programado para el próximo 24 de noviembre.

Desde su entorno aseguraron que se espera confirmación de su posible reunión con el Papa Francisco, según la prensa porteña.