Milei habló de sus intenciones con Educación y Salud: ¿dejarán de ser públicas?

Dentro del raid de entrevistas radiales que dio durante la mañana de este lunes 20 de noviembre, Javier Milei habló de dos cuestiones centrales. Se trata de cuáles son sus verdaderas intenciones respecto a la salud y a la educación en la República Argentina. Sobre esto aclaró que el corto plazo el sistema seguirá funcionando de la manera actual.

El presidente electo de la República Argentina, recordó que el funcionamiento del país es más que nada federal. Esto quiere decir que el gobierno de cada provincia es el que tiene la última palabra respecto a cómo se desarrollarán estos servicios en su territorio.

'El ordenamiento argentino es federal. No se pueden privatizar ni la Educación ni la Salud porque están en el plano de las provincias. Eso fue parte de la campaña del miedo. ¿Lo del voucher? Siempre es mejor financiar la demanda, no la oferta. Pero estamos hablando de cosas que no se van a poder implementar en el corto plazo', declaró.

En ese sentido, además de aclarar que en este corto plazo no habrá modificaciones sustanciales, le pidió a los medios de comunicación que formaron parte de esta 'campaña del miedo', que deje de 'meterle ruido en la cabeza a la gente' con cosas que no van a ocurrir.