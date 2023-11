Mirá quien se haría cargo de la nueva Secretaría de Cultura de Nación

Durante la primera mitad de este lunes 20 de noviembre, se dieron a conocer varios nombres de los miembros del futuro gabinete de Javier Milei. Sin embargo, hay un nombre que se venía manejando desde hace semanas vinculado a la Cultura. Se trata de Leonardo Cifelli, un conocido productor del sector.

Primero es importante recordar que la intención del líder de La Libertad Avanza, es que bajar del rango de Ministerio a esta área. De esta manera pasaría a ser una Secretaría de Cultura, la cual estaría manejada por Leonardo Cifelli, alguien muy relacionado con el mundo de la música y el espectáculo.

Cuando su nombre empezó a vincularse con este posible cargo, el productor brindó una entrevista al medio Clarín donde aseguró que efectivamente había sido convocado por Milei. En esa misma nota, reveló que tuvo su primera experiencia en la gestión pública cuando trabajó junto a Ángel Mahler, cuando este fue designado como ministro de Cultura porteño por Rodríguez Larreta.

'Contratar artistas y pagarles una fortuna, se terminó. No creo que haya un gran recorte en el presupuesto que se va a votar después de las elecciones. Tengo una obsesión con el Palais de Glace. No soy político y trabajo desde los 16 años, pero mi obsesión son las obras que no se terminan. No puede ser que semejante espacio esté cerrado. Lo mismo con el Museo de Bellas Artes. Son espacios que si tienen obras, se hacen y se terminan para abrirlos al público', declaró en ese momento.

Por último, Cifelli manifestó que su objetivo sería promocionar la cultura federal, por ejemplo organizando giras de diferentes orquestas por todas las provincias argentinas. Sumado a esto, recalcó que tiene como una prioridad darles trabajo a los músicos y a los actores, sin importar como piensen.