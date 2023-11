Un pastor fue acusado de matar de 20 puñaladas a una mujer

Una trágica escena impactó a una vecina de Las Heras, Santa Cruz, al descubrir el cuerpo ensangrentado de Gimena Extremador el pasado viernes por la mañana en plena calle. La mujer presentaba múltiples cortes, al menos 20 puñaladas y la ausencia de un brazo, el cual se presumía había sido devorado por perros. Horas después, Nelson Saldivia, expastor evangélico, fue detenido como sospechoso del brutal crimen.

Testigos indicaron que Saldivia y Extremador fueron vistos juntos la noche anterior al macabro hallazgo, señalando que la víctima ya mostraba signos de agresión. Al momento de su detención, Saldivia declaró: "Estoy pasadísimo de droga, no me acuerdo nada de lo que pasó". Ambos mantenían una relación de amistad, y se presume que la víctima había pasado los últimos tres días con él.

Los investigadores buscan determinar si el lugar del hallazgo fue la escena primaria del crimen o si la víctima llegó sola antes de desplomarse. Saldivia, con antecedentes por violencia de género, fue pastor del Centro Cristiano Para la Familia Casa de la Bendición entre 2014 y 2018. Ahora, detenido en la Comisaría Primera, será indagado en las próximas horas.

El dolor de la familia se refleja en las redes sociales, donde Gabriela Extremador, madre de la fallecida, expresó: "Hija mía, me arrancaron el corazón con lo que te hicieron. Mi vida ya no es la misma, mi dolor durará hasta el último día que suspire, pero no voy a descansar hasta que haya justicia". Concluyó su emotivo mensaje prometiendo levantarse por los hijos de Gimena, necesitados de apoyo en este difícil momento.