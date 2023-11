Atacaron a balazos a una familiar de los Messi - Rocuzzo: le robaron ocho millones

Hace algunas horas, en Rosario hubo un fuerte ataque contra la familia de Antonela Roccuzzo, la esposa de Lionel Messi, donde ladrones abordaron a una prima de la mujer del futbolista y se llevaron ocho millones de pesos, que correspondían a la recaudación del supermercado que tienen en la ciudad.

El brutal asalto sucedió en la mañana del miércoles en el cruce de las calles Lavalle y Cochabamba, pleno centro de la ciudad. Unos malvivientes rompieron la ventanilla del automóvil, un Chevrolet Onix negro, en el que tres personas trasladaban dos bolsos con la recaudación, se llevaron la suma de dinero que iba a ser destinada al pago de sueldos de los empleados de Único, el comercio del que son dueños.

Los delincuentes que se desplazaban en un auto blanco con vidrios polarizados se pusieron a la par del Onix, le realizaron un tiro a la ventanilla del acompañante. Luego de ello, dos ocupantes bajaron, rompieron ventanillas y sustrajeron el dinero. Se robaron dos bolsos con 4 millones de pesos cada uno. No se descarta la participación de un segundo vehículo en el golpe comando.

De acuerdo a lo informado por el medio Rosario 3, la víctima fue Agustina Escaglia, de 23 años; la prima de Roccuzzo, era quien conducía el auto al momento del robo, que había salido desde el supemercado Único, en dirección a una sucursal bancaria. En el auto también viajaban Ignacio Togni, de 37 y Vanesa Sacco, de 38.

"Íbamos del comercio hacia el banco para depositar dinero. Nos rompieron los vidrios y se llevaron los bolsos. Un auto había seguro, porque los vi subirse a uno. En el momento en el que arrancó todo solo escuché impactos. Cuando nos bajamos vimos el impacto de bala", dijo una de las empleadas que viajaba en el auto, según informó Rosario 3.

"Salimos con los bolsos cerrados. No nos dieron información exacta de cuánto había. Lo dejábamos en el banco y nos volvíamos. No es algo que hacemos siempre. La que manejaba era Agustina, la dueña de la empresa. Ella intentó acelerar, pero teníamos un auto adelante y no pudo, por eso lo golpeó al auto", sumó a sus dichos.

Acto seguido los malvivientes se dieron a la fuga en un auto Focus blanco, en el que llegaron a efectuar el robo. Sin embargo, antes de irse, efectuaron varios disparos contra el vehículo en el que viajaban las víctimas. Por suerte, nadie resultó herido.

Los uniformados secuestraron una vaina servida en el lugar de la emboscada. En tanto, personal de la Agencia de Investigación Criminal realizó pericias sobre el auto de la familia Roccuzzo que fue baleado. Actualmente no hay detenidos.

El caso se originó a pocas cuadras de donde se encuentra el supermercado que, en marzo de este año, ya había sido franco de un ataque a tiros por parte de sicarios que le dejaron un mensaje al futbolista: “Messi te estamos esperando. Javkin es narco, no te va a cuidar”.