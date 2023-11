Un sacerdote le dijo a los votantes de Milei que 'no se acerquen' a pedir comida

El reconocido cura y referente de los curas villeros, Francisco "Paco" Olveira, lanzó un contundente mensaje a través de su cuenta de X (anteriormente Twitter), dirigiéndose a los votantes de Javier Milei en el reciente ballotage contra Sergio Massa. En sus declaraciones, Olveira solicitó coherencia y advirtió que aquellos que optaron por la opción que sostiene que "donde hay una necesidad NO hay un derecho" no deberían acercarse a solicitar ayuda en el comedor ni en otros servicios brindados por la Fundación Isla Maciel, de la cual es presidente.

"Cómo ganó la opción que dice que *dónde hay una necesidad NO hay un derecho*, quiero pedirles a los votantes de Milei *coherencia* y por tanto que no se acerquen desde mañana al comedor ni a ningún otro servicio que damos desde la Fundación Isla Maciel. Tampoco nos pidan nada", expresó el sacerdote.

La Fundación Isla Maciel, liderada por Olveira, se dedica a realizar acciones de trabajo comunitario en torno a la Parroquia Nuestra Señora de Fátima. En un segundo mensaje, el cura subrayó: "No con la mía* como dice la vicepresidenta electa Villarruel, pero no por eso del ojo por ojo y diente por diente, sino porque simplemente no va a haber recursos para todes. P. Francisco Olveira. Presidente Fundación Isla Maciel".

Cabe destacar que Olveira se hizo conocido en marzo de este año al liderar una huelga de hambre para exigir la renuncia de los jueces de la Corte Suprema de Justicia, considerando la "proscripción" de Cristina Kirchner como motivo suficiente para tal solicitud.

El cura también había respaldado la candidatura de Sergio Massa y expresó su descontento por el llamado de otros colegas a votar en blanco en la segunda vuelta presidencial. Ante las claras diferencias entre las opciones, Olveira había señalado que votar a Milei sería "pisotear la memoria de nuestros mártires" y destacó la importancia de no dejar los valores evangélicos fuera del cuarto oscuro.