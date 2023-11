Le robaron el auto y pide que le devuelvan a su perro que se quedó adentro

En un acto delictivo ocurrido en el Barrio San Alberto, un hombre vivió el dramático momento en que le robaron su camioneta mientras abría su local, llevándose también a su perro, llamado Simón. La familia se encuentra en una búsqueda desesperada por recuperar al animal.

El incidente tuvo lugar mientras el hombre abría las rejas de su comercio y dos ladrones en moto se detuvieron para amenazarlo. A pesar de la entrega de las llaves del vehículo, la víctima suplicó que no se llevaran al perro que se encontraba en el interior. "Sé bajó de la moto y me apuntó a la cabeza, me dijeron que me iban a tirar y me pidieron las llaves de la camioneta. Y yo quería que bajaran a Simón, incluso les grité 'Bajame el perro' pero bueno, no lo hicieron", relató Sergio, la víctima, a Telenueve.

La familia está utilizando todos los medios a su alcance para localizar a Simón y solicitó la colaboración del público en esta angustiante búsqueda. "Mis amigos me están mandando alertas y hemos ido a ver si lo encontramos por distintos lugares, pero no. Es un perro muy cariñoso", expresó Sergio, manteniendo la esperanza de reunirse pronto con su mascota.

La policía se encuentra investigando el caso, analizando las cámaras de seguridad de la zona para identificar a los responsables del robo.