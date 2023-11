Milei inició su gira por Estados Unidos acompañado de sus colaboradores más cercanos

Pasadas las 8 de la mañana, hora Argentina, el presidente electo Javier Milei aterrizó en Estados Unidos donde mantendrá intensas reuniones acompañado pos sus colaboradores más estrechos posibles funcionarios de su futuro gobierno a inicarse el próximo 10 de diciembre.

Se trata de un viaje de caracter informal por lo que no será recibido por el presidente Joe Biden aunque si habrá encuentros con importantes funcionarios como referentes del Departamento de Estado, el Consejo de Seguridad Nacional, la Secretaria del Tesoro y el Fondo Monetario Internacional.

Rumbo a los Estados Unidos...!!!

VIVA LA LIBERTAD CARAJO



CC: @totocaputo6hb pic.twitter.com/ofcebj3zDr — Javier Milei (@JMilei) November 26, 2023

En New York Milei visitará la tumba de Menachem Mendel Schneerson, considerado como milagroso y luego se encontrará con Bill Clinton, ex presidente de EEUU. En Washington a pesar de no ser recibido por el presidente de los Estados Unidos ingresará a uno de los sectores de la Casa Blanca donde lo esperará el colombiano Juan González, Secretario de Seguridad Nacional de Biden para América Latina.

La inclusión de Luis Caputo es leída como de suma importancia teniendo en cuenta de que a pesar de que no se confirmó nada oficialmente es el hombre que figura como más cercano a ocupar el ministerio de economía de la futura gestión de Milei.

Fuente Infobae