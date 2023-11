El doloroso relato de la familia del chico, que se quitó la vida por Boca

Un hincha de Boca oriundo de Claypole decidió quitarse la vida, por la tristeza que le generó el resultado en la final de la Copa Libertadores contra Fluminense. Y su familia relató al medio nacional Crónica, cómo era el fallecido y qué dijo días antes de su fatal decisión.

“Hace tres semanas le dijo al padre que no me cuente nada a mí, pero le dijo ‘si el 4 de noviembre no gana Boca, yo me mato’. El papá pensó que estaba haciendo una joda, no lo tomó en serio”, expresó la mamá.

La trágica situación, sucedió en la calle Arturo de Bassi en el barrio Don Orione, ubicado en el sur del Área Metropolitana de Buenos Aires. Fue su madre, Verónica, quien lo encontró tendido en la habitación y luego explicó qué sucedió en diálogo con Diego Moranzoni.

Según contó la mujer, en el momento de entrar al cuarto de Marcelo, le sacó el arma y pensó que había vomitado. Rápidamente, agarró un trapo para limpiarlo y al mirar de cerca, descubrió el terrible hecho. Verónica también sumó con mucho dolor que Morales se dio un tiro en la frente, el cual atravesó su cráneo y le salió por la nuca.

Se trataba de Marcelo Alejandro Morales, un policía de 23 años que estaba de licencia médica tras haber contraído coronavirus. Además, era gran amante del xeneixe y le dejó todo a su hermano antes de su muerte al transferirle sus ahorros.

Verónica, su madre, expresó que Morales “tenía una vida normal, no era un chico malo, no consumía nada. Él iba de su trabajo a su casa. Nunca lo iban a ver en la esquina con nadie, saludaba respetuosamente a todos”.

En relación a lo que Boca significaba para el fallecido, sostuvo su mamá: “Era fanático de Boca. Si perdía, estaba mal, se ponía triste, pegaba piñas, decía que era lo más grande Boca. Me lo mataron. Yo ahora no lo tengo y no hay ningún jugador que me dé el pésame”.