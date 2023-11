Murió una chica de 19 años, luego de que la chocara un tren

En la localidad bonaerense de Ramos Mejía, un trágico accidente conmocionó a la comunidad cuando una formación del tren Sarmiento colisionó con un automóvil que intentó cruzar las vías con las barreras bajas. Este siniestro vial tuvo como saldo la muerte de una joven de 19 años.

El vehículo involucrado en el accidente fue un Renault Sandero negro en el que viajaban cuatro jóvenes de 19 años, quienes intentaron cruzar las vías del paso a nivel a pesar de que las barreras estaban bajas. Las imágenes captadas por una cámara de seguridad en Ramos Mejía registraron el momento en que el automóvil se desplazaba por una avenida, giró hacia las vías del tren sin reducir su velocidad, y fue impactado de lleno por la formación ferroviaria.

Como resultado del choque, una joven identificada como Agustina A. perdió la vida, mientras que Valentina D. y Manuel C.R. sufrieron lesiones y traumatismos, siendo rescatados por los Bomberos de la zona. Respecto al conductor del vehículo, Franco Emanuel F., se dio a la fuga tras el accidente, pero horas después fue localizado por la Policía en la clínica San Juan de Dios.

El padre de la joven fallecida, Claudio Albarracín, solicitó que el conductor detenido enfrente las consecuencias de sus actos y sea llevado ante la justicia. "Quiero que sea condenado y que pague por lo que hizo. Me dolió mucho que la haya dejado, la acción de huir como una rata no va, dejar a su amiga del jardín de infantes y al resto de los chicos que estaban, no va", expresó Albarracín.

Claudio Albarracín afirmó que Franco intentó ayudar a Valentina, su amiga, a abandonar el vehículo, pero se marchó del lugar, dejando a Agustina atrás. Más tarde, Franco fue detenido por la Policía en su domicilio.