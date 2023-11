Policías terminaron a los tiros con motochorros a los que confundieron con el delivery que esperaban

Un tremendo caso de inseguridad se dio en el oeste del conurbano bonaerense el martes 7 de noviembre en horas de la noche. Una pareja de policía, que estaba de franco, salió de la casa donde estaban porque creyeron que había llegado el delivery con el pedido que habían solicitado, pero se toparon con dos motochorros a los cuales ofrecieron resistencia, por lo que se armó en el lugar un tiroteo, según informó Diario Crónica.

Todo empezó cuando la sargento y el oficial, que no se encontraban trabajando, pidieron comida. Minutos después escucharon un ruido de moto, por lo que salieron a ver si se trataba del ‘chico del delivery’. Pero, no solamente no era el trabajador, sino que se toparon en la calle con dos delincuentes que se movilizaban en moto, estaban armados y quisieron robarles.

Ante esta situación, ambos efectivos decidieron oponer resistencia, por lo que sacaron sus armas reglamentarias y se tirotearon con los delincuentes. Sin embargo, los motochorros lograron darse a la fuga. Minutos después se hicieron presente personal de Policía Científica que realizaron pericias en el escenario del episodio.