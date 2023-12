Se desató un peligroso incendio en un edificio vecino al Ministerio de Trabajo

Una situación sumamente inesperada y peligrosa se registró sobre el mediodía de este martes 12 de diciembre en Buenos Aires. Se trata de que se produjo una explosión dentro del edificio del Ministerio de Trabajo de la Nación, iniciando un voraz incendio.

Según lo que informaron preliminarmente diversos medios nacionales, el estallido se habría registrado tanto en el sexto como en el séptimo piso. Algunos testigos contaron que empezaron a ver fuego en esta estructura ubicada en la Avenida Alem al 600, por lo que comenzaron a evacuar.

No se han reportado heridos de gravedad por el momento, pero se sabe que por lo menos hay unas 7 ambulancias del SAME que están involucradas en el operativo. Debido a estas tareas las autoridades solicitaron a la población que no circularan por la zona a modo de prevención y para que los especialistas puedan trabajar adecuadamente.