Bullrich tras la marcha piquetera: ‘Ninguno de los civiles resultaron heridos’

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, dijo que el número de manifestantes ‘ha sido totalmente reducido’ respecto de las movilizaciones habituales. “Se terminó el vale todo. Es el inicio de una nueva etapa”, dijo en una conferencia de prensa y agregó que ‘ninguno de los civiles resultaron heridos’.

Bullrich habló al finalizar la movilización contra el Gobierno convocada por piqueteros y partidos de izquierda, en la que se aplicó por primera vez el protocolo antipiquetes, al que calificó de correcto. ‘Hubo una acción activa para terminar con la violación de la ley. Fue una acción correcta, con el mínimo del uso de la fuerza, tanto es así que el único herido es un miembro de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires’, aseguró.

‘Hoy no se cortó el Puente Pueyrredón, no se cortó el metrobus, la gente pudo circular normalmente’, destacó la ministra. ‘Hoy los manifestantes no trajeron piedras ni palos ni estaban encapuchados’, agregó.

‘No hubo madres ni padres con niños, esto que ha sido una postal habitual no lo vimos’, dijo Bullrich ante los medios periodísticos presentes.

‘Es evidente que la mayoría de la gente decidió no concurrir’, dijo la funcionaria, resaltando que el número de asistentes a la protesta fue sensiblemente menor al que los dirigentes de Unidad Piquetera esperaban. ‘Los que concurrían arrastrados, no han venido y hoy se notó’, agregó.