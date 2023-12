Les robaron a ‘Lulu’ y ofrecen mil dólares de recompensa para recuperarla

Una familia de Buenos Aires pasa por días para el olvido. Difíciles. Es que una mujer pasó por la ventana de su casa y les robó la gata de 3 años ‘Lulu’. Buscando recuperarla, ofrecen mil dólares de recompensa. Según informó Diario Crónica, los damnificados cuentan con un video de una cámara de seguridad que captó el momento del ilícito.

El angustioso hecho ocurrió en la zona norte del Gran Buenos Aires. Desde que descubrieron el robo se pusieron en campaña para difundir su foto. Si bien hasta ahora no tuvieron novedades, no pierden la esperanza de recuperar a ‘Lulu’, según detalló al medio antes citado, Claudia, una de las damnificadas.

En las imágenes que captó la cámara de seguridad del lugar, se observa a una mujer de remera blanca y short negro pasar con un gato en brazos. No obstante, todavía no la pudieron identificar. ‘Todavía no sabemos quién se la llevó. También nos avisaron por un garo parecido, pero que no era Lulu’, se lamentó una de las dueñas de la gata.

La gata es de color naranja y blanco, con una mancha en el hocico, que llevaba un collar con forma de corazón de color plateada, que tenía dos números de teléfono. La misma fue robada de la puerta de su casa, en Medrano y Sarratea. "Lulu" está desaparecida hace 20 días.