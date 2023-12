Milei con Mirtha: Fátima Florez detrás de cámara y una pregunta sobre el casamiento

Por tercera vez en el año ahora como Presidente Javier Milei visitó el programa de Mirtha Legrand y se refirió a diferentes temas que todavía tienen repercusiones importantes. En un momento de la noche no faltó la pregunta de la señora a Milei.

"¿Se va a casar usted?", a lo que el mandatario no dudó en responder de inmediato: "No creo en los contratos de por vida". Así aclaró que no está en sus planes contraer enlace con la multifacética actriz.

Después Mirtha invitó a Fátima a pasar delante de cámara y saludad diciendo que era una "linda sopresa" el hecho de que la artista estuviera siguiendo de cerca la emisión del programa.

Además consultó si Milei viajará a Mar del Plata a ver la obra de su mujer- “¿Va a ir usted, Javier, a verla?”

El Presidente contestó: -“Obviamente. Pero como a ella no le gusta que vaya a la primera función, voy a estar el 27 de diciembre”.