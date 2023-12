Adorni contra el paro de la CGT: "es llamativo que no hayan percibido lo que están percibiendo en 17 días"

En su última conferencia de prensa del año el vocero Presidencial Manuel Adorni se refirió a puntos que según dijo, llaman la atención de la convocatoria a paro de la CGT para el próximo 24 de enero de 2024.

“Nos pareció llamativo el paro del 24, que la dirigencia sindical este en contra de las reformas para el mundo del trabajo. Estamos en una situación crítica, en ese contexto no se entiende que dentro de los aspectos que merecen una modernización es el esquema laboral” sean criticados.

Añadió que hoy “El ingreso per cápita es más bajo que en el 2011, eso significa que argentina no crece ni crea empleo privado de calidad”.

“Argentina es el país de la región que tiene menor cantidad de empresa por habitante, los salarios en argentina son de los más bajos de la región. Buena parte de los trabajos son informales”.

Cargó contra la dirigencia gremial diciendo que “Es llamativo que esta no sea la misma lectura que realiza la dirigencia sindical. Representan a trabajadores con malos salarios y que están en la informalidad no logrando conseguir empleos de calidad. (que sea en blanco, por ejemplo)”.

“Esta misma dirigencia el último paro que hizo fue en 2019. Durante la gestión anterior no hicieron paro y los trabajadores perdieron poder adquisitivo en un 200%. Es llamativo que quienes defiendan a los trabajadores no hayan percibido lo que estan percibiendo en 17 días de gobierno. No hay precedentes de un paro general de haber llamado tan rápido a un paro a tan pocos días del inicio de un gobierno”.

“Entendemos que la mayoría de los argentinos si entiende la situación y sabe que del problema se sale trabajando no parando ni levantando calles”, cerró.