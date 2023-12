¿Te va mal en matemática?, al 73% de los alumnos secundarios también

Los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA), impulsado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), reveló que siete de cada diez estudiantes argentinos no alcanzan el nivel mínimo de desempeño en matemáticas. En lectura y ciencia, la cifra es de cinco de cada diez alumnos que no alcanzan los niveles básicos.

Las pruebas, realizadas en septiembre del año pasado a más de 12,000 estudiantes secundarios de 15 años de 457 escuelas de todo el país, indican que la tendencia a la baja persiste. Aunque los resultados no muestran cambios significativos respecto a 2018, el desempeño académico sigue siendo preocupantemente bajo, según el análisis del Observatorio de Argentinos por la Educación.

Comparado con otros países de América Latina, Argentina se sitúa por debajo de Chile, Uruguay, Costa Rica, México, Perú y Colombia en las tres áreas evaluadas (matemáticas, lectura y ciencias). A nivel mundial, ocupa el puesto 66 en matemáticas, 58 en lectura y 60 en ciencias, de un total de 81 países y economías participantes en las evaluaciones.

En matemáticas, el 72.9% de los estudiantes no alcanza los niveles mínimos, y Argentina obtiene 378 puntos en la prueba 2022. En lectura, el 54.5% no alcanza los niveles mínimos, y el país obtiene 401 puntos. En ciencias, el 53.9% no alcanza los niveles mínimos, y la puntuación es de 406 puntos.

El análisis destaca que Argentina, pese a mantenerse en niveles bajos, no experimentó caídas significativas pospandemia, en contraste con otros países. Sin embargo, la falta de mejoras y el estancamiento en el bajo desempeño son áreas de preocupación. El país se encuentra por debajo de la media de la OCDE en matemáticas y en lectura, aunque supera la media en ciencias.

Es crucial señalar que los resultados del informe PISA también destacan que solo el 0.5% de los estudiantes argentinos se ubican en los niveles más altos de desempeño, lo cual subraya la necesidad de abordar los desafíos en el sistema educativo para mejorar el rendimiento académico de manera significativa.