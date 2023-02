Atacó a un joven por negarse a tener relaciones sexuales con él

Un joven de Río Negro denunció que fue víctima de un violento ataque. Él acudió a una cita con un hombre que le dio una golpiza, le robó y lo dejó atado de pies y manos en un baldío de la Ruta Nacional 151, en la localidad de Cipolletti, en Entre Rios.

Se trata de Natanael, de 28 años, quien pactó un encuentro con el agresor vía Telegram para verse con el sujeto. El atacante lo llevó hasta un terreno baldío y le desfiguró la cara a golpes.

En un medio señaló "Me pidió vernos temprano, pero yo a las 10 tenía que arrancar a trabajar. Me insistió y al final accedí a juntarnos un ratito. Nos encontramos cerca de la terminal de ómnibus y de ahí nos fuimos a un terreno baldío, en una zona de chacras".

"En ese momento me agarró del cuello y me empezó a dar trompadas y patadas hasta desfigurarme la cara", reveló la víctima. "Me dijo que si hubiera traído un cuchillo me mataba" mencionó. Natanael se arrastró por el terreno hasta llegar a una chacra donde un hombre lo asistió y llamó a la Policía.