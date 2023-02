Crimen de Fernando Báez Sosa: a horas del veredicto, sus padres pidieron "perpetua para todos"

A horas de que la Justicia emita el veredicto por el crimen de Fernando Báez Sosa, ocurrido el 18 de enero del 2020 en Villa Gesell, los padres de la víctima dialogaron con C5N. Silvino y Graciela pidieron "perpetua para todos" los acusados del asesinato, los 8 rugbiers.

"Estamos tranquilos esperando el veredicto, pero nos costó dormir anoche. Venimos a buscar justicia. Hace un mes que estamos acá. Venimos por la perpetua para todos. Todos tuvieron un rol especial para matar a mi hijo", dijo Silvino al mencionado canal.

"Cuando lea el veredicto, espero que los jueces piensen en sus hijos y piensen en Fernando, que le den la oportunidad que no tuvo cuando estuvo ahí tirado en el piso", expresaron.

Graciela, por su parte dijo que "confìo y espero que se haga justicia por Fernando. La forma en que asesinaron a mi hijo no tiene perdón, no tiene olvido, así que espero que sea ejemplar, que no solo marque un antes sino que también sea para el después, para que esto no vuelva a suceder en la sociedad. Espero que la gente pueda apoyarnos para mañana que venimos esperando hace tres años el juicio de Fernando.

(Fuente: Minuto Uno)