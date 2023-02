Karma instantáneo: quiso incendiar una casa y mirá en este video cómo terminó

La ola de robos en viviendas de diferentes puntos del Conurbano no cesan. Y a veces no es solo un robo, si no que estos hechos delictivos por ejemplo también incluye prenderles fuego. En este caso te contamos lo que ocurrió en Bernal, la zona Sur del Gran Buenos Aires.

Según quedó captado en una cámara ubicada en una vivienda lindera, aparecen en escena dos jóvenes y uno trata de incendiar una casa. El incendio ocurrió este sábado cerca de las 23. Y sin dudas el malviviente no contó con el final inesperado, ¿y karma instantáneo?. El video es impactante.

El sujeto, de quien no trascendió su identidad, terminó con quemaduras; y en el video se puedo observar toda la secuencia, incluso cómo empieza a correr mientras agoniza producto del dolor.

Si bien se investiga el hecho o el móvil del ataque, también tratan de determinar si el atacante es un piromaníaco. El joven no fue detenido ya que no hubo ningún paciente que haya ingresado a los hospitales de la zona con quemaduras de consideración.

LAS IMÁGENES PUEDEN HERIR LA SUSCEPTIBILIDAD DEL LECTOR:

uD83DuDEA8 PRENDIÓ FUEGO EL FRENTE DE UNA CASA Y TERMINÓ QUEMADO

- No está clara la motivación del ataque

- El agresor roció el frente de una casa y la prendió fuego

- El atacante terminó quemado

Vía @FacundoNoticias

uD83DuDCCD Bernal pic.twitter.com/2aEeyWf9r8 — Vía Szeta (@mauroszeta) February 5, 2023

(Con información de Crónica)