Yacyretá: La última vez que el país se quedó sin luz

Ésta falla eléctrica ocurrida en 2019 logró complicar las actividades de tres Naciones: Argentina, Paraguay y Uruguay.

El apagón fue causado por un error operativo de Transener, cuando dejó fuera de servicio la línea de alta tensión Colonia Elía - Campana para reparar la torre 412, que estaba siendo erosionada por el Río Paraná Guazú. La compañía hizo un bypass con otra línea para estas tareas, modificando así la arquitectura de la red, pero omitió reflejar estos cambios en la configuración del sistema Desconexión Automática de Generación (DAG), ocasionando, tras un cortocircuito, pérdida de sincronismo de las centrales, desbalances y baja en la frecuencia en el sistema interconectado.

En Uruguay hubo un colapso eléctrico total y en Argentina la única provincia no afectada fue Tierra del Fuego, mientras que el pueblo de Ticino (Córdoba) pudo sobreponerse gracias a que genera su propia energía mediante biomasa.Por su parte, Paraguay sufrió un corte de aproximadamente 20 MW del circuito alimentado por Yacyretá y repuso con energía generada por Itaipú. También afectó el sur de Brasil, donde hubo una sobre frecuencia por el desenganche de la conversora instalada en Garabí, pero no tuvo consecuencias y no se identificó ningún impacto. Algunos medios de comunicación habían informado que el apagón también había afectado a Chile, pero el coordinador del Sistema Eléctrico Nacional de dicho país negó que esto se hubiera producido.

A las 7.06 del tercer domingo de junio de 2019, en coincidencia con la celebración del Día del Padre, una sucesión de fallas producidas en apenas 30 segundos provocó el mayor blackout de la historia del país. Se estima que en cuestión de 30 segundos, el corte de electricidad afectó a más de 50 millones de personas en el continente.Durante largas horas no hubo electricidad y pasado el mediodía algunas ciudades empezaron a recuperar el servicio.

Cerca de las 13.30 horas GBA, CABA, Entre Ríos, Santa Fe, Mendoza, San Juan y Córdoba fueron las primeras localidades que empezaron a recuperar el sistema de manera paulatina. Sin embargo, pasaron cerca de 14 horas para que el servicio se normalice en toda la Argentina.