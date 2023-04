Declaraciones: El abogado de Benvenuto habló sobre un juicio de la verdad a Jey Mammón

Momentos después de que Jey Mammon realizara un descargo a través de Instagram acerca de las denuncias que recibió por presunto abuso sexual de menores. Javier Moral, abogado del denunciante Lucas Benvenuto, habló con un medio nacional y se refirió a la expresión dada por Jey: “necesito un juicio de la verdad”.

El abogado de Benvenuto cree que esto “sería insólito”, debido a la gravedad del asunto en cuestión, porque además de todo lo que ,según Lucas, el mismo atravesó por culpa de su abusador, la justicia determinó que la causa había prescripto.

Javier Moral comentó:

“Todo el mundo tiene derecho a defenderse. Pero lo cierto es que, dentro de esta coherencia, la verdad es una sola. Él dice que quería gritar, pero pasó más de una semana en salir a hablar. Y ese grito no puede acallar el llanto de Lucas. Evidentemente ese grito contenido durante una semana ha sido bastante estudiado”.

Luego de sus dichos, y en referencia a la posibilidad de un juicio por la verdad, el abogado expresó: “Sería realmente insólito que la defensa presente un expediente; no hay demasiada jurisprudencia sobre los juicios de lesa humanidad, pero lo cierto es que Lucas tiene sobrados elementos en su poder para demostrar que lo que dice es así. Además de que en otras tres causas se determinó que dice la verdad”.

Cabe destacar que Mammón no negó su relación con Benvenuto, sino que admitió conocer a Lucas y aseguró que estuvieron en una relación, pero que todo se dio cuando era mayor de edad. “Yo no violé, no abusé, no drogué a ninguna persona. Jamás. Nunca en mi vida. Ni lo hice, ni lo haría ni lo voy a hacer. Lo niego rotundamente. Estamos hablando de un nene de 14 años. Esto es lo importante”, aseveró. Para cerrar, el acusado sentenció: “El daño que se me está haciendo es tan enorme que necesito el juicio a la verdad. Lo necesito y los elementos están. Necesito recuperar mi vida”.